Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a destek: Yakışıksız sözler asla kabul edilemez!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un kulüp divan kurulu başkanı Mahmut Ören, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu.



Ören, yaptığı yazılı açıklamada, milli futbolcunun, tepkilere maruz kalmasının futbolun ruhuna aykırı olduğu gibi sportif rekabete de zarar verdiğini belirtti.



Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) atacağı adımları yakında takip edeceklerini ifade eden Ören, şunları kaydetti:



"Beşiktaş ile oynadığımız maçta takım kaptanımız Uğurcan Çakır'a daha maç başlamadan ve maç boyunca baskı altında bırakmak için tribünlerden söylenen yakışıksız sözler asla kabul edilemez. Daha etkili cezai yaptırımlar uygulanması adına TFF'yi göreve çağırıyoruz. Alınacak kararların yakın takipçisi olacağız."