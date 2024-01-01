Trabzonspor'dan Valentin Rosier hamlesi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası disiplinsizlik ve takım içi huzuru bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'e Trabzonspor talip oldu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMAYI PLANLIYOR

Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililer, siyah-beyazlı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ beki sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

AVCI'NIN ROSIER PLANI

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere onay verdiği ve Rosier'i yalnızca sağ bek pozisyonunda değil, sol bek ve orta sahanın sağında da değerlendireceği kaydedildi.

Larsen'in takımdan ayrılması durumunda bu transferin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.