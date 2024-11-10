Trabzonspor'dan 4 futbolcuya kadro dışı kararı!

Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından bazı futbolcuların kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bordo-mavililer yapılan açıklamada Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalıştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Trabzonspor"un açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

