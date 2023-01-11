Trabzonspor'dan Abdullah Avcı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a farklı mağlup olan Trabzonspor'da ayrılık sinyali veren Abdullah Avcı'ya yönetimden tam destek verdi.

"BECERİMİZ VAR, GÜCÜMÜZ VAR"



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada, "Geldiğin günden bugüne en güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var. Yola devam hocam" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan