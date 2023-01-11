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Trabzonspor'dan Abdullah Avcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek mesajı yayınladı. Doğan, Avcı ile yeni hikayeler yazacaklarını belirterek, "Yola devam hocam" dedi.

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı açıklaması

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"BECERİMİZ VAR, GÜCÜMÜZ VAR"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan,  yaptığı açıklamada, "Geldiğin günden bugüne en güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var. Yola devam hocam" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı açıklaması - 1 Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan

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