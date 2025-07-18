Trabzonspor'dan Onuachu için sakatlık açıklaması
Trabzonspor, sakatlanan Paul Onuachu'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Onuachu’nun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan detaylı incelemelerde Nijeryalı golcünün ayak kemerinde ödem tespit edildiği belirtildi.
Onuachu’nun sağlık durumunun 2-3 gün sonra yeniden değerlendirileceği ve tedavi sürecinin bu kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi.
Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
SÖZLEŞME AYRINTILARI
Trabzonspor, yeniden kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
Onuachu'ya yıllık 2 milyon euro ödeneceği belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca, "Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri yer almıştı.
Ayrıca Onuachu'nun bonservisi için İngiltere Championship ekibi Southampton'a 4 taksit halinde 5 milyon 670 bin euro ödenecek.
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