Trabzonspor'dan Onuachu için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.



Onuachu’nun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan detaylı incelemelerde Nijeryalı golcünün ayak kemerinde ödem tespit edildiği belirtildi.

Onuachu’nun sağlık durumunun 2-3 gün sonra yeniden değerlendirileceği ve tedavi sürecinin bu kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi.

Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle:



"Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

