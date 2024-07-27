Trabzonspor'dan Stefan Savic'e 3 yıllık imza: Artık sahanın içinde konuşma vakti!

Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Savic için imza töreni düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Transfer ettiğimiz

oyuncumuzun öz geçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Tüm taraftarlarımız, yöneticiler ve teknik kadro kadar futbolun içerisindeler. Transfer etmiş olduğumuz oyuncunun kapasitesini tüm taraftarlarımız zaten biliyor. Takımımız için oldukça iyi bir transfer." ifadelerini kullandı.



Kılıç, Savic'in bulunduğu mevkide geçen yıllarda bordo-mavili kulübün problemler yaşadığını belirterek, "Kendisi o mevkiye alınabilecek en iyi oyuncu olarak düşünüldü ve alındı. İnşallah onun için de bizim için de iyi bir süreç olur. Oyuncunun geçmişteki futbol hikayesi ve tecrübesi üst seviyede. Böylesine bir oyuncuyu Trabzonspor'a getirmek bizim ve taraftarlarımız adına mutluluk verici. Transfer hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK SAHANIN İÇİNDE KONUŞMA VAKTİ"



Savunma oyuncusu Savic de Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum."



Açıklamada, Savic'in 15 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.