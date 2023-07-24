Trabzonspor'da sakatlık şoku: Mislav Orsic'in çapraz bağlarında yırtık şüphesi

Trabzonspor’un dün yapılan antrenmanında sakatlanan Mislav Orsic’in dün ve bu sabah yapılan kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık şüphesi tespit edildi.

Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen antrenmanda Mislav Orsic, Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı.

İdmana devam edemeyen Orsic, sahadan golf aracıyla ayrıldı.

Çapraz bağlarında yırtık şüphesi tespit edilen oyuncunun bu akşam MR'ı çekilecek ve kesin tanı konulması durumunda 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

