Trabzonspor Dragus, Lundstram, Barisic, Nwakaeme ve Ozan Tufan'ı açıkladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 5 transferi KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada; Denis Mihai Dragus, John David Lundstram, Borna Barisic, Anthony Nnaduzor Nwakaeme ve Ozan Tufan’ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) June 24, 2024
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/l9O9TuO3Wk
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