NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor Dragus, Lundstram, Barisic, Nwakaeme ve Ozan Tufan'ı açıkladı

Trabzonspor; Dragus, Lundstram, Barisic, Ozan Tufan ve Nwakaeme ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Trabzonspor Dragus, Lundstram, Barisic, Nwakaeme ve Ozan Tufan'ı açıkladı

Süper Lig ekibi , 5 transferi KAP'a bildirdi. 

Yapılan açıklamada; Denis Mihai Dragus, John David Lundstram, Borna Barisic, Anthony Nnaduzor Nwakaeme ve Ozan Tufan’ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...