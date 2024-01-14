Trabzonspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip puanını 37'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi ekip ise 29 puanla maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.
AVCI'NIN DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Nenad Bjelica döneminde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte deplasmanda oynadığı 7 maçta henüz mağlubiyeti yaşamadı. (3B, 4G)
Bordo-mavililer çıktığı 7 deplasman mücadelesinin 3'ünden beraberlikle ayrılırken kalan 4 maçta kazanmayı başararak 15 puan topladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor