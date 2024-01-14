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Trabzonspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte bordo-mavili ekip ligde çıktığı 7 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol 'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip puanını 37'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi ekip ise 29 puanla maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

AVCI'NIN DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Nenad Bjelica döneminde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte deplasmanda oynadığı 7 maçta henüz mağlubiyeti yaşamadı. (3B, 4G)

Bordo-mavililer çıktığı 7 deplasman mücadelesinin 3'ünden beraberlikle ayrılırken kalan 4 maçta kazanmayı başararak 15 puan topladı.

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