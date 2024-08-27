Trabzonspor'la anılıyordu: Weghorst'un yeni adresi belli oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Wout Weghorst'un yeni adresi belli oluyor.

Burnley'de kadro planlamasında yer almayan Hollandalı golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.

De Telegraaf'ın haberine göre, 32 yaşındaki golcünün Ajax ile 2 yıllık sözleşme teklifi üzerinden anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Ajax'ın İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın sağlanmasının an meselesi olduğu ve Weghorst'un yakında sağlık kontrollerinden geçirileceği kaydedildi.