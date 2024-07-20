Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden Meunier'in yeni takımı belli oldu

Thomas Meunier geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.
Tecrübeli sağ bek bordo mavililer ile sözleşmesindeki opsiyon süresinin bitmesine 5 dakika kala sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hukuki anlamda haklarını kullanacaklarını ve 32 yaşındaki futbolcu ile gideceği kulübü dava edeceklerini söyledi. Thomas Meunier, bordo mavili formayla 19 maça çıkarken 1 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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