Trabzonsporlu futbolculardan işletme sahibine not: Hakkınızı helal edin

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın ardından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geç saatte ulaşan bordo-mavili takımda bazı oyuncular, buzlanma nedeniyle uçakları rötar yapınca acıktı.
Enis Destan ve Eren Elmalı'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncular saat 02.00'de, personel olmayan büfeden çikolata ve bisküvi alarak açlıklarını gidermeye çalıştı.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Oyuncular, büfeye notla birlikte aldıkları yiyeceklerin parasını bıraktı.
Eren Elmalı'nın yazdığı notta, "İyi akşamlar çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı. Trabzonspor." ifadeleri yer aldı.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından da "Hakkınızı helal edin" başlığıyla video yayınlandı.
Videoda, Enis Destan'ın, "Sivasspor maçından sonra saat 23.15 gibi havalimanına vardık. Şu anda saat 02.00'ye geliyor ve hala uçağı bekliyoruz. Çünkü burada çok buzlanma var. Görevliler de karları temizlemeye çalışıyorlar. Bizim de karnımız acıktı tabii ki normal olarak. Ben içeriye girip havalimanı kantininden bir şeyler aldım. Ben alırken kapalıydı. Eren de oraya güzel bir not bıraktı. Paralarını da bıraktık, inşallah haklarını helal ederler." görüşlerine yer verildi.
"Hakkınızı helal edin"🤗 pic.twitter.com/tS8QzmYlOy— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 28, 2023
İŞLETME SAHİBİ KONUŞTU
Futbolcuların para ve not bırakması Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım'ı mutlu etti. Yıldırım, normalde her uçuş saatinde müşterilere hizmet verdiklerini söyledi.
Trabzonspor'un uçuş saatinde de uçağın hazır olduğunu ve normalde futbolcuların VIP bölümünden geçtikleri için o sırada kafeteryada olmadıklarını belirten Yıldırım, "Yoksa seve seve burada hizmet verirdik. Sabah iş yerimizi açtığımızda bir notla karşılaştık ve çok mutlu olduk." dedi.
Yıldırım, notu işletmelerinde saklayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Trabzonspor tekrar buraya geldiği zaman imza attıracağız, kendileri ile görüştük. Bu notu çerçeveletip hatıra diye asacağız. Böyle bir olay yaşandı ve biz de mutlu olduk. Aslında bize de sürpriz oldu, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kat kat helali hoş olsun, çok mutlu olduk. Bizim için değişik bir anı oldu. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Sivaslılar olarak Trabzonspor veya bütün takımlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman ağırlamaya da hazırız. İnşallah tekrar Sivas'a geldiklerinde görüşeceğiz."
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