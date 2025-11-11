Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç'a milli davet: Eren Elmalı yerine çağrıldı

Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mustafa, yarın öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'daki kampına dahil olacak.



28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Milli Takım'ın Amerika turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika karşılaşmalarında görev almıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbolculardan Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.