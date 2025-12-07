Trabzonsporlu Ozan Tufan, "Yüreğim ağzıma geliyor" diyerek o pozisyonu anlattı
07.12.2025 22:43
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepe maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına çıktı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Tufan'ın sözleri:
"CAN HAVLİYLE GİTTİK"
"67. dakikadaki pozisyon aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor. Hepimiz can havliyle gittik."
Trabzonspor takımı, Muçi'nin attığı golün sevincini böyle yaşadı.
"ONUACHU GELİP YARDIM ETTİ, TAKIM BUNU GÖRDÜ"
"10 kişi kaldığımızda da çok iyi mücadele ettik. Onuachu’nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi bizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum."