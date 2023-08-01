Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini açıkladı: Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı transfer ettiğini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın ile aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 8.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;



2024-2025 futbol sezonu için 18.000.000.-TL,



2025-2026 futbol sezonu için 20.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Futbolcunun, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonlarında toplam 40 resmi müsabakada yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2026-2027 futbol sezonunda 21.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Futbolcunun, Kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında 10.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.



Ayrıca; futbolcunun Kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında bir başka kulübe 6.000.000.-EUR veya üstü bir bedelle transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinden, FC Schalke 04'e ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i, futbolcuya ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.