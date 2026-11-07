Trabzonspor'u Alanya'da taraftarları çiçeklerle karşıladı
07.11.2026 20:36
Anadolu Ajansı
Özel uçakla Alanya-Gazipaşa havaalanına inen Trabzonspor kafilesini taraftarları çiçeklerle karşıladı. Kafile daha sonra Alanyaspor maçı için kamp yapacağı otele geçti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Alanya'ya geldi.
Bordo-mavili ekip, özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Bir grup taraftarın karşıladığı kafile, otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 18.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.