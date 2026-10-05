Trabzonspor'u bekleyen zorlu maraton. 30 günde 8 maça çıkacak

Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor 'u zorlu bir süreç bekliyor.

Trabzonspor , 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi 'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

MARATON SAMSUN'DA BAŞLAYACAK

Bordo-mavililer, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş 'ı ağırlayacak.

22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor.

Seri 1 Kasım'da iç sahada Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile devam edecek. Son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girilecek.