Trabzonspor'u Tempere'de taraftarları karşıladı
14.10.2026 21:04
UEFA Konferans Ligi'nde yarın KuPS Kuopio takımı ile yapacağı maç 3.5 saatlik uçak yolculuğu ile Finlandiya'nın Tempere kentine ulaşan Trabzonspor yalnız kalmadı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın KuPS Kuopio ile deplasmanda yapacağı maç için Finlandiya'nın Tampere kentine geldi.
Bordo-mavililer, Trabzon'dan kalkan özel uçakla yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Tampere'ye ulaştı.
Takımı havalimanından çıkışında bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Thomas Reis ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yetkililerinin Türk bayraklarıyla karşıladığı bordo-mavili kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Öte yandan havalimanında pasaport işlemlerinin gecikmesi nedeniyle teknik direktör Thomas Reis'in basın toplantısı ve takım antrenmanı 1 saat ertelendi.