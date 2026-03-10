Trabzonspor'u yıkan ölüm, Fatih Tekke'nin yardımcısı Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin yardımcısı Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde kalp krizi geçirdi.

57 yaşındaki Kaynak’a tesislerdeki sağlık ekipleri tarafından uzun süre müdahale edildi, ardından hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor, kulüpte futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden Kaynak’ın vefat ettiğini duyurdu.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



