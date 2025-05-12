Trabzonspor'un aklı kupada

FİNALE YENİLMEDEN GELDİ



Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda final müsabakasına gelene kadar olan bölümde rakiplerine yenilmedi. A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, deplasmanda ise İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.



Karadeniz ekibi, gruptaki son maçında da evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Grubu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, çeyrek final müsabakasında Bodrum FK’yı 3-2 ve yarı finalde ise Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



TRABZONSPOR 16 KEZ FİNAL OYNADI, 9 KEZ ŞAMPİYON OLDU



Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Beşiktaş’a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybederek, kupayı müzesine götürememişti.



Karadeniz ekibi, bu sezon ise kupayı almak istiyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-1977 sezonunda Beşiktaş’a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş’ı, 2 defa Gençlerbirliği’ni, 1’er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u finalde mağlup etti.