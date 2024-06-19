Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rakibi belli oldu

2024/25 UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Süper Lig'i 67 puanla 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
Kura çekiminde seribaşı olan bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nin ikinci ön eleme turunda MFK Ruzomberok - FC Tobol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor ilk maçı İlk 25 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 1 Ağustos tarihinde Trabzon'da oynayacak.
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