Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2024/25 sezonu üçüncü ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'un tur atlaması halinde rakibi belli oldu.
Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunu geçmesi durumunda Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak
Trabzonspor elenmesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.
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