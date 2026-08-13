Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu
13.08.2026 22:01
Son Güncelleme: 13.08.2026 22:03
Trabzonspor'un hedefi Avrupa Ligi'ne kalmak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak.
Bordo mavili ekip Ferencvaros ile ilk maçını 20 Ağustos’ta Papara Park’ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.
FERENCVAROS POLONYA EKİBİNİ ELEDİ
Ferencvaros ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede Fenerbahçe'nin de elediği Polonya ekibi Gornik Zarbze ile ikinci maçta 1-1 berabere kalarak tur atladı.
Trabzonspor- Ferencvaros eşleşmesini kaybeden takım Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.