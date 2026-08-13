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Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu

13.08.2026 22:01

Son Güncelleme: 13.08.2026 22:03

Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu
Resmi Kurum

Trabzonspor'un hedefi Avrupa Ligi'ne kalmak.

NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak.


Bordo mavili ekip Ferencvaros ile ilk maçını 20 Ağustos’ta Papara Park’ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.

 

FERENCVAROS POLONYA EKİBİNİ ELEDİ

Ferencvaros ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede Fenerbahçe'nin de elediği Polonya ekibi Gornik Zarbze ile ikinci maçta 1-1 berabere kalarak tur atladı. 


Trabzonspor- Ferencvaros eşleşmesini kaybeden takım Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. 