Trabzonspor’un borcu 4 milyar 486 milyon TL

Trabzonspor'un 56’ncı Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula; Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurul başkanları ve üyeler katıldı.



"TÜRKİYE’NİN DÜNYA İLE YARIŞAN YÜZÜYÜZ"



Divan Başkanlık Kurulu’nun faaliyet raporunun okunmasının ardından kürsüye çıkan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un sürdürdüğü lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefini başaracağına inandığını belirterek teknik kadro ve futbolculara güvendiğini ifade etti.



Başkan Ören, "Biz Trabzonspor olarak Avrupa’nın en önde gelen şehir takımlarından biriyiz. Türkiye’nin dünya ile yarışan yüzüyüz. Tıpkı 8’inci şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi, şehir olarak her türlü güzelliğimizle, tribünlerdeki renkli, anlamlı koreografilerimizle ve tezahüratlarımızla Türkiye’ye örnek olmalıyız. Özetle spor ruhu böylesine güzelliklerle dolu bu şehirde bizim spor gündemimiz her zaman güzel olmalıdır. Bu açıdan rakiplerimizi değerli kılarak, önemseyerek, yenilenin yenenin birbirine hürmet ettiği, saygı duyduğu bir anlayışı ortaya koymamız lazım. Spor paydaşları olarak müsabaka öncesi ve sonrası konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü sporun ruhu birleştiricidir, barıştır, kardeşliktir” dedi.



"TRABZONSPOR FELSEFESİNDE İNTİKAM DUYGUSU YOKTUR"



Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara üzüldüklerini belirten Başkan Ören, "Trabzonspor felsefesinde intikam duygusu yoktur. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Bunun için sahada oynanan oyuna odaklanarak saha dışına çıkmamalıyız. Sahamızda oynadığımız Fenerbahçe maçındaki gelişmeler hepimizi üzdü. Bu maçın sonucunda sadece Trabzonspor’a değil kentimiz insanına inanılmaz saldırılar oldu. Bu bakımdan bizler olayları ve bu şehre yapılan algı yönetimini iyi değerlendirip, ona göre tavır almalıyız. Öncelikle bu takımla özdeşleşen taraftarımızın da artık Trabzonspor’a zarar getirecek olayların içinde olmamasını ve özellikle İstanbul takımlarına malzeme vermemesini gönülden arzu ediyoruz. Zira Fenerbahçe maçı hem maddi hem de manevi olarak camiamıza zararlar verdirdi. Unutmayalım ki, Trabzonspor sevgimiz ve bordo-mavi renk aşkımız kulübümüze zarar vermediği sürece değerlidir” diye konuştu.



"TRABZONSPOR TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN BİR KULÜPTÜR"



Altyapının önemine vurgu yapan Ören, "Trabzonspor tüketen değil, üreten bir kulüptür. Eğer altyapımıza gerekli önemi verirsek ve geçmiş dönemlerdeki katkıyı sağlarsak sorunun çözümü çok daha kolay olacaktır. Bu anlamda bazı çalışmaların yapılmakta olduğunu biliyoruz, ancak sonuç alınma aşamasına henüz gelinmemiştir. Sabır ve düzenli çalışmalar sonucu bu sorunların aşılacağına inancımız tamdır. Aksi durumda yapılan ve yapılacak olan harcamaların Trabzonspor’u soktuğu ekonomik darboğazı görmezden gelemeyiz” şeklinde konuştu.



AHMET METİN GENÇ: 2 GÜZEL HEDEFİN FİNALİNDEYİZ



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzonspor Köyü Projesin'de çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Divan Başkanlığına seçilen kıymeti heyeti tebrik ediyorum. Trabzonspor’un kongre üyesi 11 bini aşkın. Kongrede irade manasında da önemli organ olan Divan Kurulu sayımız varsa çok daha katılımlı olmasından yanayım. Divan heyetimizin onursal hem de fahri görevleri olması hasebiyle bu genel kurulları önemsiyorum. Kongrelerimizde daha güçlü katılımlarla arttırmamız lazım. Ertuğrul Doğan başkanımız bütün gayretine şahidiz, ekonomik konuda mücadele veriyorlar. Sportif başarı noktasında büyük gayret ortaya koyuyorlar. Yerel yönetimler olarak gücümüzü vermeye devam edeceğiz. Kartal arazisi diye bildiğimiz Cumhurbaşkanımızın İBB başkanıyken verdiği bu arazisinin kıymetlendirilmesiyle ilgili bir husustur. Ciddi bir çalışma içindeyiz, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı ziyaret ettik, takip ediyoruz. Kulübümüzün ekonomisi noktasında ciddi bir kazanç olur diye düşünüyoruz. Trabzonspor Köyü, Trabzonspor Koleji noktasında arazi tahsisi konusunda çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz. Trabzonspor’un profesyonel çalışmalarını devam ettireceğiz. 2 tane güzel hedef var ikisinin de finalindeyiz" ifadelerini kullandı.



NET BORÇ 4 MİLYAR 486 MİLYON TL



Konuşmaların ardından kulübün Denetim Kurulu raporu, daha sonra da Yönetim Kurulu faaliyet raporları, üyelere yazılı olarak iletildi. Denetim Kurulu Başkanı İsmail Keskin tarafından okunan rapora göre; aktif üye toplamı 11 bin 422, Divan Kurulu üye sayısının da 2 bin 221 kişi olduğu açıklandı.



Kulübün borcunu açıklayan Keskin yaptığı konuşmada "Gerçekleşen kalemler neticesinde 31.3.2024 tarihi itibariyle kısa vadeli borç toplamımız 3 milyar 344 milyon, uzun vadeli borç toplamımız 1 milyar 610 milyon, brüt borç toplamı 4 milyar 955 milyon TL’dir. Bundan kısa vadeli mevcutlarımız olan 469 milyon TL’yi düştüğümüzde 31.3.2024 tarihi itibariyle net borcumuz 4 milyar 486 milyon Türk Lirası’dır" dedi.



Divan genel kurulu, divan üyelerinin dilek ve temennilerini belirttikleri konuşmaların ardından sona erdi.