Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, eski başkan Ahmet Celal Ataman da yer aldı.



Divan kurulunun oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun faaliyet, idari ve mali raporlarını okudu.

KULÜBÜN NET BORCU AÇIKLANDI



Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin ise 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla kulübün net borcunu 4 milyar 45 milyon lira olarak açıkladı. Ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.



DOĞAN'IN KONUŞMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ibranın ardından konuşma yaptı.



Doğan, göreve geldikleri mart ayından bu yana ekonomik, sportif ve idari anlamda çalışmaları yaptıklarını ve bunları paylaştıklarını belirterek, "Ben ve arkadaşlarım Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlü kalmasının önemini biliyoruz. Gerçekçi hareket ediyoruz. Hedefimiz büyük ve onlara ulaşmanın yolu büyük bir mali disiplin, yeni ve önemli gelir kaynaklarının yaratılması, akıllı bir yönetim politikası." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu verimli topraklarda daha nice şampiyonluklar yaşamak için de en önemli konunun ekonomi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kulübümüzü maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri haline getirmek için çok önemli çalışmalar içindeyiz. Taraftarlarımızın Trabzonspor'la gurur duyması için birçok konuda faaliyetler sürdürmekteyiz." diye konuştu.



Doğan, Türk futbolunun artık uçurumun kenarında olduğunu savunarak, şöyle devam etti:



"Artık deniz bitti. Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Tüm kulüplerimizi çok yakından ilgilendiren ve hiç kimsenin hata yapma lüksünün olmadığı günlerdeyiz. Yayın ihalesi 500 milyon dolar seviyelerinden 90 milyon doların altına düştü. Örneğin Trabzonspor herhangi bir deplasmanda 3 puan alsa bile o deplasman masraflarını karşılayamayacak seviyede bir naklen yayın gelirimiz var. Hafta içi Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirildi ve önemli konular konuşuldu. Bu konulardan en önemlilerinden bir tanesi yayın ihalesiydi. Bu sefer geçen sefer olduğu gibi tek bir yayıncı kuruluşun değil, 2 veya 3 kuruluşun katılacağı bir ihale olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili değerli federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunun önemli çalışmaları var."



Gelecek sezon için konuşulan play-off sistemine ilişkin de Doğan, "Bunların konuşulmasının asıl sebebi yaklaşık 90 milyon dolara gerileyen naklen yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek. Eğer bu aşamalara ulaşılabilirse kulüplerimizin bir nebze nefes alacağını düşünüyorum." dedi.



Doğan, en önemli konulardan birinin de elektronik bilet ihalesi olduğunu kaydederek, "Bilindiği gibi mevcut sistem potansiyelin çok altında gelir sağlayan çok komik rakamlarla kulüplere katkı veren bir sistem bulunmakta. Pazarı genişletemeyen, stadyum ekonomisini çalıştırmaktan uzak açıkçası aciz bir sistem. Federasyonumuzun bu konuda da çok ciddi çalışmaları var. Federasyondan beklentimiz bu fırsatları maksimum seviyeye getirerek bunları çok ciddi paralara çevirip önemli gelir kaynaklarını takımlarımıza kazandırmasıdır." ifadesini kullandı.



Doğan, şampiyonluk anıtı için 19-20 kişilik bir katılımla 38-40 milyon liralık para toplandığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Sadece 18-19 kişinin isminin bulunacağı bir anıtın yapılması şu an itibarıyla mantıklı durmadığı için biz bu sayıyı nasıl artırabilir ve beklentileri karşılayabiliriz diye Sayın Birhan Emre Yazıcı önderliğinde bir planlama yapıyoruz ve şu anda hazırlanıyoruz. Altyapı için anlaştığımız Double Pass ise Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika'da çok önemli kulüplerle yıllardır faaliyetlerini sürdüren bir firma. Eksikleri olabilir, bizim de eksiklerimiz olabilir. Yaklaşık 6 aylık bir süredir ciddi anlamda faaliyette. Trabzon şehri olarak çok iyi biliyoruz ki altyapıdan bir verim alınabilmesi için en az 3-4 yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Biz tüm iyi niyetimizle altyapıda torpili kaldırdığımızı söyleyebilirim. İsminin ne olduğu önemli değil. Önemli olan benim kafamda altyapıda torpilin işlemediği. Burada kimseyi eleştirmek anlamında bunu söylemiyorum. Yıllarca biz de bunları gördük, gördüğümüz yaraya da parmak bastık ve bunu ortadan kaldırdık, kimse de bunun aksini söyleyemez."



Transfer konusunda ise Doğan, "Transferler konusunda da ilk gün söz verdiğim gibi önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi imzasını atıyor, yanına asbaşkan imzasını atıyor, yanına başkan imzasını atıyor ve tüm bu imzalar denetleme kurulumuz hem diğer kurul üyelerimizin tamamıyla dosya halinde paylaşılıyor. Bunu herkes görebilir ve ibraz edebiliriz. Bu konuda bir gizlimiz saklımız yok." dedi.



İstanbul Kartal'da bulunan araziyle ilgili resmi başvurularını 2 ay önce yaptıklarını belirten Doğan, "Kartal arazisinin satın alınması ve üzerinde proje geliştirilmesi ile alakalı bir çalışma yapıldı. Haftaya Ankara'da bize bu çalışmayla ilgili bize bilgi verecekler. Biz de planlamamızı yapıp o araziyi yani mülkünü Trabzonspor'a kazandırıp Emlak Konut veya TOKİ'den bir tanesi ile anlaşıp inşallah kulübümüzün borçlarını ödenebilir bir hale getireceğiz." diye konuştu.



Doğan, mevcut kur farkları ve artan faizleri üzerine koyunca mevcut borç rakamının oluştuğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Biz burada çok dikkatli davranmaya, her şeyi her an planlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor'a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Biz geldiğimiz günden beri yönetim kurulundaki arkadaşlarımın özverili ve iyi niyetli çalışmalarından ötürü onlara teşekkür ediyorum. 8 ayda kulüp kasasından 90 milyon avro ödeme yaptık.

Bu ödeme yapılamasaydı asıl o borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. O 90 milyon avro ödenemeseydi, o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon avro civarında bir tazminatla da karşı karşıya kalacaktık. Artı manevi yükü camiaya artı sponsorlara olan yükü... Yani içinden çıkılmayacak bir hale gelecektik. Bu 90 milyon avronun 70 milyon avrosu tamamen sponsorluktandır. Ocak ayı sonunda inşallah bitirdiğimiz bir proje ile bu rakamın üzerine bir 25 milyon avro daha koyacağız. Trabzonspor camiasının mutluluğu, yeniden şampiyonluğu görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bunları yaparken de Trabzonspor'un mali yapısını elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz."



Trabzon'un yeni şampiyonluklar görmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Uçurumun kenarından döndük, yol çok uzun ve meşakkatli. Bu şehrin yeniden şampiyonlukları görmesi çok önemli ama şampiyonlukları görürken sürdürülebilir bir ekonomi ile görmesi önemli. Aksi halde bizim gördüğümüz şampiyonluk gibi olur. Dolayısıyla biz bunları da yaşadık, gördük ve tecrübe ettik. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Benim tek ricam, lütfen hocamızın, oyuncularımızın yanında olup onlara destek olalım. Biz bu yürüyüşü tek başımıza yapamayız. Sizlerin desteği olmadan biz bu yürüyüşü bitiremeyiz. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum."



Orhan Dağ adlı bir üye de Trabzonspor formasıyla kürsüyü gelerek, "Gazze'de yaşananlar için üzgünüz. Kulübümüzün bazı bağlı anlaşmalı şirketler var İsrail'i destekleyen. Çok büyük katkısı yoksa ricam bu sponsorluk sözleşmeleri feshedilsin." dedi.



Bu arada Başkan Doğan, divan üyeliğine hak kazanan kadın üyelere belgelerini verdi.

