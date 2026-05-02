Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un şu anda aylık olarak 6 milyon avro, yıllık ise 70 milyon avro civarında bir açığı söz konusu. Mecbur borcu ödeyeceksin, mevcut borcun yüzde 50'leri geçen faizini ödeyeceksin, bir yandan da bu bütçeyle yarışmaya çalışacaksın." dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Doğan, rakiplere göre çok kısıtlı bütçe ile mücadele ettiklerini belirtti.

BORÇ AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulübün 31 Mart 2026 itibarıyla net borcu, 5 milyar 179 milyon 393 bin lira açıklandı.

"AVRUPA GARANTİ AMA..."

Doğan, yapılanmanın ilk yılında teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve futbolcuların değerli bir başarı ortaya koyduklarını ifade ederek "Takımımız için artık Avrupa garanti oldu ama hangi sırada ligi bitireceğimiz önemli. Orası önümüzdeki maçlarda. İnşallah hepsini kazanırız ve ligi ikinci sırada bitirmiş oluruz." dedi.

Trabzonspor'un rakiplerinin bütçesi karşısında kendi yolunu çizmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Bu yolda da kararlı ve ısrarını devam ettiriyor. Sayın Fatih Tekke ve ekibi de bu yolda sağ olsunlar bu kadar genç oyuncuyla mücadele etmek herkesin harcı değil. Bu cesareti gösterdiler, bu çok önemliydi. Dolayısıyla hepimize zevk veren, mutlu eden bir takım oluşturdular. Bu çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Doğan, son şampiyonluğu yaşadıkları dönemi hatırlatarak, "Bir altımızdaki takımla aramızdaki fark 5-6 milyon avro civarındaydı. Şu anda biz yine 35 milyonlardayız ama rakiplerimiz 250 milyon seviyelerine geldiler. Biz bu mücadeleyi sürdürebilmemiz için hep beraber olmak durumundayız, hep beraber durmak durumundayız. Başka bunun bir şansı, bir alternatifi yoktur. Herkes buna emin olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Kulübün mali durumuna değinen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 milyar lira civarında bir borcumuz var. Hep soru geliyor ben üzerine basarak anlatıyorum. Trabzonspor'un şu anda aylık olarak 6 milyon avro, yıllık ise 70 milyon avro civarında bir açığı söz konusu. Mecbur borcu ödeyeceksin, mevcut borcun yüzde 50'leri geçen faizini ödeyeceksin, bir yandan da bu bütçeyle yarışmaya çalışacaksın. Bugün gerçekten çok zor. Biz geldiğimizde yine borcumuz 5 milyar seviyelerindeydi. Şu anda rakiplerimiz 26, 27, 28 milyar lira seviyelerindeyken biz burada duruyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti son noktasına kadar kullanıyoruz. Yapılabilecek olan her şeyi yapıyoruz."

Kartal Projesi'ne ilişkin gelişmeleri de aktaran Doğan, "Kartal Projesi 2 hafta önce askı süreçlerini tamamladı. Önümüzdeki hafta içerisinde Emlak Konut ile ihale konusunda anlaşıp, buradan gelen karın ne olduğunu Trabzonsporlularla paylaşacağız. İmar süreçleri tamamlandı, askı süreçleri de bitti. İş sona geldi. Trabzonspor buradan ne gelir sağlayacak, kiralık anlamında, bunları borsaya sivil toplum kuruluşlarına açıklayacağız. Kartal Projesi fiili olarak tüm prosedürleri tamamlanmıştır." diye konuştu.

"TESİSLER AVRUPA ÇAPINDA OLMALI"

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yan tarafındaki 74 bin 444 metrekarelik araziyi kulübe kazandırdıkları bilgisin veren Doğan, şöyle devam etti:

"Biz 21 bin 127 bin artı 74 bin 44 metrekarenin istimlakı için Ulaştırma Bakanlığıyla görüşüyoruz. Bakanımız sağ olsun. Trabzonspor'a dokunulmadan yapılmasıydı, herkes büyük bir hassasiyet ile çalıştı, tüm vekillerimiz destek oldu ve oluyor. Havalimanının büyüme yönü, oluşacak olan uçak sayısı, günlük 400'e yakın inmesi planlanıyor. Ortada kalıyoruz ve etrafımız dört tarafı duvarlarla çevrilmiş yarı açık bir hapishane gibi yer haline geliyor. Tüm siyasilerimiz hiçbir şekilde Trabzonspor'a dokunulmaması gerektiğinin üzerinde ısrar ettiler ama hep beraber gelinen son noktada burada yapılacak çalışmalar, inşaat süreci de 6-7 yıllık bir süreçten bahsediliyor. Sağlık açısından, oyuncuların rahatı açısından ses anlamında yaklaşık 2 bin kamyon civarında bir nakliye söz konusu. Burada rahat ve huzurlu bir şekilde çalışmak teknik olarak mümkün değil. Trabzonspor, Avrupa çapında güzel tesisleri hak ediyor. Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığımızla işi belirli noktaya getirdik."

Trabzonspor için Avrupa'nın en modern tesislerinden birini yapacaklarını vurgulayan Doğan, "Cumhurbaşkanımız bize Trabzon'da bir arazi verdi ve biz yeni bir arazi talebinde bulunduk. Yıldızlı'da eski askeriye olarak bilinen arazi yaklaşık 50 bin metrekare civarında. Tam bizim projemizi uygulayabileceğimiz bir alan. Buranın da tahsis işlemleri başlamıştır. Diğer aldığımız arazilerin tamamında olduğu gibi bu araziyi de Trabzonspor'a katacağız." dedi.

Papara Park'ta yapılması planlanan alışveriş merkezi projesine de değinen Doğan, şu bilgileri verdi:

"Biz konuştuğumuz hiçbir araziyi alıp satmak niyetinde değiliz. İlk etapta Kartal arazisi sona geldi. İkinci olarak da stadyumun yan tarafında aldığımız arazilerin gelir getirici proje olarak değerlendirilmesi için proje hazırlamıştık. Burada niyetimiz Trabzonspor'a, şehrimize ne katabilirsek bunu katmak başka bir niyetimiz yok. Şu anda alışveriş merkezi projesiyle alakalı finans çalışmalarımız devam ediyor. İleriki süreçlerde belediye başkanımızla, vekillerimizle görüşeceğiz. Bu imarı nasıl alırız? dolgu arazisi üzerinde imar almanın zorluklarını biliyoruz. Biz yine öyle bir projenin Trabzonspor için yapılmasını rica edeceğiz. Bunu söylerken Trabzon'u da bir sıkıntıya sokmadan, şehrimizi bir sıkıntıya sokmadan bunu talep ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bunla alakalı müjdeli haber vereceğiz."

"TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEK OLACAĞIZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise zaman zaman gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Bordo-mavili kulübün somut projeler hazırladığı ve buna rağmen belediyenin ya da siyasetin duyarsız kaldığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Genç, "Bu doğru değildir. Trabzonspor’umuza ait, hazırlanmış ve somutlaşmış bir proje şu ana kadar belediyemize ulaşmış değildir. Ortaya konulan bazı fikirler elbette vardır ve bu fikirlerin uygulanabilirliğini, imar ve diğer yönleriyle değerlendirmek bizim görevimizdir. Yarın böyle bir proje geldiğinde de aynı hassasiyetle inceleyecek ve hayata geçirilmesi için tüm gücümüzle destek olacağız." diye konuştu.

