Trabzonspor’un borcu açıklandı

Trabzonspor'un 58’nci Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula; Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, kulüp yöneticileri, kurul başkanları ve üyeler katıldı.



Divan Başkanlık Kurulu’nun faaliyet raporunun okunmasının ardından konuşan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 takımın başarısına dikkati çekerek, “Karadeniz’in hırçın ve inatçı dalgalarından aldıkları güçle sahaya çıkarak Avrupa ikincisi olup yeni bir tarih yazdılar. Eğer doğru ve stratejik takviyelerle bu iskelet korunur ve kollanırsa; Trabzonspor altyapısı uzun yıllar Türk Futboluna büyük katkı sağlamış olacaktır” dedi.



"ALTYAPIMIZ BİZLER İÇİN BİR UMUT, BİR ÇIKIŞ KAPISIDIR"



Alt yapı konusuna ilişkin konuşan Ören, “Trabzon’da sıkça tartışılan konulardan biri de altyapı meselesidir. Çok çeşitli fikirler konuşulur, tartışılır. Ancak konuşulması gereken asıl mesele, bilimsel bir altyapı felsefesiyle bu yapıyı güçlendirmek olmalıdır. Kulüpleri mali açıdan en çok yoran yabancı futbolcu transferleri olurken, en çok gururlandıran da altyapıdan yetişen oyuncularımızın A Takıma katılmalarıdır. Ne yazık ki, son yıllarda altyapımızdan yetişen oyuncularımız olmasına rağmen bu oyuncuları A Takım’a kazandırma konusunda yeterince başarılı olamadığımızı da söylemeliyiz. Bu durumun ciddi biçimde irdelenmesi, araştırılması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. U19'un başarısı Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki yapının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Türk Futbolun borç yüküyle boğuştuğu bu dönemde altyapımız bizler için bir umut, bir çıkış kapısıdır” diye konuştu.



NET BORÇ 5 MİLYAR 323 MİLYON TL



Konuşmaların ardından kulübün Denetim Kurulu raporu, daha sonra da Yönetim Kurulu faaliyet raporları, üyelere yazılı olarak iletildi. Denetim Kurulu Başkanı İsmail Keskin tarafından okunan rapora göre; aktif üye toplamı 11 bin 913, Divan Kurulu üye sayısının da 2 bin 277 kişi olduğu açıklandı.



Kulübün borcunu açıklayan Keskin "Gerçekleşen kalemler neticesinde 31.03.2025 tarihi itibariyle kısa vadeli borç toplamımız 4 milyar 403 milyon, uzun vadeli borç toplamımız 1 milyar 477 milyon TL’dir. Kısa vadeli alacaklar 556 milyon 358 bin TL, net borcumuz 5 milyar 323 milyon 965 bin 510,27 TL’dir” ifadelerini kullandı.



"FATİH TEKKE GELDİKTEN SONRA ÇOK BAŞARILI BİR SÜREÇ GÖTÜRÜYOR"



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı konuşmada, mali ve yatırım projelerine dair genel kurula bilgiler verdi. Doğan, “Türkiye Kupası’nda finaldeyiz. Benim gözümde ayırmak lazım bunu. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum. Ama o döneme kadar olan süreçte sahada çok istememize rağmen bizlerin de teknik kadronun da çok gayret göstermesine rağmen doğrusunda sizlere mahcup olan skorlar aldık. Ben burada tekrar sizlerden bu mahcubiyetten dolayı şahsım ve yönetim kurulu adına özür dilerim. Burada diyecek bir şey yok. Biz de çok üzüldük, sizler de çok üzüldünüz. Keşke böyle olmasaydı ama durum bu” dedi.