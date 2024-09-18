Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Kulübünün hayatını kaybeden eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı.



Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlardan Faruk Özak, Sadri Şener, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.



Ekinci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor efsanesini oluşturan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Camia olarak çok üzgünüz. Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bizim için çok önemli bir değerdi. Eski başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı da bu sene kaybettik. Bunlar Trabzonspor efsanesini oluşturan değerler. Oluşturdukları efsanenin değerinin bilinmesi çok önemli. Bu efsanenin devamı için herkesin üstüne görev düşüyor. Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok. Tüm Trabzonsporluların konu ne olursa olsun bir arada hareket etmesi ve bu bilincin Trabzonspor camiasında hızlıca yerleşmesi lazım." diye konuştu.



Eski başkanlardan Muharrem Usta ise 5 yıllık başkanlığı döneminde bordo-mavili kulübe 4 lig şampiyonluğu kazandıran Ekinci için şunları kaydetti:



"Şamil başkan bizim gerçek efsane başkanımız. Çok zor bir dönemde, zor şartlar altında başkanlık yaptı. Üstelik Trabzonlu olmayan, Kırşehirli bir isim. Öyle bir başkanlık dönemi geçiriyor ki lige çıkmış bir Anadolu takımısınız ve kısa dönemde 4 defa peş peşe müthiş bir başarı kazanıyorsunuz. Ona göre genç bir nesil olarak dönüp baktığımızda tarifi imkansız bir iş başarmış. Takdir etmemek elde değil. Kulüp için bir değer. Gençler için bilinmesi gereken çok büyük bir isim. Her şey için minnettarız, mekanı cennet olsun."