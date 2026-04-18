Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, hayatını kaybetti
18.04.2026 18:01
Atay Aktuğ.
Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Atay Aktuğ'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulübün bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
"Atay Aktuğ’u Kaybettik
Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
2 SEZON BAŞKANLIK YAPMIŞTI
21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü'nde başkanlık yapan Aktuğ, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzonspor, Atay Aktuğ döneminde 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.