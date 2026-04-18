Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Atay Aktuğ'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Atay Aktuğ’u Kaybettik

Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

2 SEZON BAŞKANLIK YAPMIŞTI

21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü'nde başkanlık yapan Aktuğ, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor, Atay Aktuğ döneminde 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.