Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor’da 5 yıl kulüp başkanlığı yapan efsane başkanlardan M. Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,“5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?



Mustafa Şamil Ekinci, aslen Kırşehirli olup 2 Haziran 1941’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Ekinci, ailesinin Trabzon’da fabrika kurma girişimi ile Trabzon’a yerleşmiş ve burada uzun yıllar iş hayatına devam etmiştir. Çeşitli ticari işletmeler açan Ekinci, Trabzonspor’a olan katkılarıyla da tanınır.



1975-1980 yılları arasında Trabzonspor’da başkanlık yapan Ekinci, bu dönemde kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandırdı. Ayrıca, 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı yapmış ve Faruk Özak’ın yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.



Trabzonspor'un tarihindeki başarılarının sergilendiği müzeye 2011 yılında "Mustafa Şamil Ekinci" ismi verilmiş ve bu, Ekinci'nin hayatında aldığı en büyük hediye olarak nitelendirilmiştir. Trabzon ve Trabzonspor'a olan bağlılığıyla bilinen Ekinci, hayatı boyunca bu şehir ve kulüp için hizmet etmeyi sürdürmüştür.