Trabzonspor'un Fatih Tekke ile İstanbul karnesi iyi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon sadece 1 kez eli boş sahadan ayrıldı.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunarak zirve yarışında yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. hafta Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlubiyet ayrıldı.

Trabzonspor, 7. hafta İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken 11. hafta Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

PUAN ORTALAMASI 2

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti.

İstanbul takımları karşısında bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

TEKKE İLE İLK MAÇINDA BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon göreve başladığı ilk maçta RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi önünde 3-0 kazanarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti.