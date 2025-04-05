Trabzonspor'un Fenerbahçe derbinde silahı Banza

Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.



GOL ATTIĞI 13 KARŞILAŞMA



TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Simon Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.



Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Gaziantep FK ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, konuk olduğu Atakaş Hatayspor ve evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.



Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.



ÜÇ BÜYÜK RAKİBE DE GOL ATTI



Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.



Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.