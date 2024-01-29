Trabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig’in 23. Haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.



Bordo mavililer bu sonuçla birlikte 37 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise puanını 32’ye çıkararak 7. sıraya yükseldi.



ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET



Abdullah Avcı’nın öğrencileri Süper Lig’de çıktığı son 4 maçtan 1 beraberlik üst üste 3 mağlubiyetle ayrılarak, galibiyet hasretini sürdürdü.



AYTAÇ’TAN 9 SEZON SONRA İLK



Bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü Trabzonspor filelerine gönderen Aytaç Kara, Oscar Scarione'den (2015/16; 11) bu yana Kasımpaşa formasıyla bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.

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