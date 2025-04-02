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Trabzonspor'un gençleri tarih yazıyor: UEFA tarihine geçen rekor

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Inter'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi.

Trabzonspor'un gençleri tarih yazıyor: UEFA tarihine geçen rekor

Trabzonsporlu gençler tarih yazmaya devam ediyor. UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Inter'i 1-0 mağlup eden yarı finale yükseldi.

Inter 39. dakikada Topaloviç'le penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 77. dakikada Ekrem'den geldi.

Bordo mavililer daha önce son 32 turunda Juventus'u ve son 16 turunda Atalanta'yı elemişti.

REKOR KIRILDI

Karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldı.

Bir diğer çeyrek final maçında Olympiakos'u eleyen Salzburg, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final maçları 25 Nisan'da İsviçre'de oynanacak.

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