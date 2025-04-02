Trabzonspor'un gençleri tarih yazıyor: UEFA tarihine geçen rekor

Karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldı. Bir diğer çeyrek final maçında Olympiakos'u eleyen Salzburg, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final maçları 25 Nisan'da İsviçre'de oynanacak.

Yarı finale yükselmenin gururunu yaşarken, sevincimizi bizimle paylaşan, bizlere destek olan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanından gelen güzel dilekler ve destek mesajları bizlere güç veriyor.



Bu yolculukta hep birlikte tek yürek olmaya devam… pic.twitter.com/zGa66tAKUY