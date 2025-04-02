Trabzonspor'un gençleri tarih yazıyor: UEFA tarihine geçen rekor
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Inter'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi.
Trabzonsporlu gençler tarih yazmaya devam ediyor. UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Inter'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi.
Inter 39. dakikada Topaloviç'le penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 77. dakikada Ekrem'den geldi.
Bordo mavililer daha önce son 32 turunda Juventus'u ve son 16 turunda Atalanta'yı elemişti.
REKOR KIRILDI
Karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldı.
Bir diğer çeyrek final maçında Olympiakos'u eleyen Salzburg, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final maçları 25 Nisan'da İsviçre'de oynanacak.
Yarı finale yükselmenin gururunu yaşarken, sevincimizi bizimle paylaşan, bizlere destek olan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanından gelen güzel dilekler ve destek mesajları bizlere güç veriyor.— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 1, 2025
Bu yolculukta hep birlikte tek yürek olmaya devam… pic.twitter.com/zGa66tAKUY
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