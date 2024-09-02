Trabzonspor'un "gol orucu" sürüyor

Süper Lig’de 2024-25 sezonuna deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başlangıç yapan Trabzonspor, 4’üncü hafta maçında Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı.



Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.



Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor.

Süper Lig’de 2. haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibinin Avrupa Ligi maçları nedeniyle 3. hafta oynaması gereken Kayserispor maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti.



Bordo-mavili takımda oyuncular, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından 5. hafta maçında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.