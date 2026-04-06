Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu rekora koşuyor

Trendyol Süper Lig'in 28’nci haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor’da takımın golcü oyuncusu attığı 1 golle gol sayısını 22’ye çıkarttı ve gol krallığında ilk sıradaki konumu korudu.

Kariyerinin en iyi ikinci dönemini bordo-mavili takımda yaşayan Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada 22 gol attı.

SÖRLOTH VE ŞOTA'YA YAKLAŞTI

Onuachu, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı. Nijeryalı oyuncu kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth'u, geçerek Şota Arveladze'yi yakalayacak. 2.01 boyundaki dev forvet geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor’da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek.

55 GOLÜN YÜZDE 40'I ONA AİT

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 40’ına imza attı.

Ligde 28 maçta 55 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.