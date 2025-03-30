Trabzonspor'un Göztepe beraberliği sonrası yerel basından eleştiri: "Bu futbolla maç mı kazanılır?"

Bu sezon beklentilerine altında kalan ve geçtiğimiz haftalarda Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke ile anlaşan Trabzonspor yeni hocasıyla sahasındaki ilk maçında galibiyet elde edemedi. Bu sezon özellikle iç saha maçlarında daha başarılı bir performans gösteren bordo-mavililer, Göztepe karşısında 4’üncü beraberliğini yaşadı. (Beşiktaş, Kayseri, Kasımpaşa, Göztepe)

Trabzonspor, sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

13 deplasman maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.



TEK GOL ZUBKOV’DAN



Trabzonspor’un Göztepe karşısındaki tek golü ise devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandır Zubkov’dan geldi. Zubkov, takımına beraberliği getiren golüyle de bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti. Trabzonspor, hafta içi oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.



YEREL BASIN MANŞETLERİ



Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe karşısında aldığı beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.



Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:



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