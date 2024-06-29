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Trabzonspor’un hazırlık maçları netleşti

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştireceği hazırlık kampının programı belli oldu. Bordo mavililer, Szeged Csanad ve Zelezniar Pancevo takımlarıyla karşı karşı gelecek.

Trabzonspor’un hazırlık maçları netleşti

Yeni sezon hazırlık kampının ilk etabını 24 Haziran’da Trabzon’da açan Bordo-mavililerin, 1-14 Temmuz’da Macaristan’da devam edecek olan ikinci etap kampının maç programı açıklandı.

Hazırlıklara ilişkin bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Pazartesi’den itibaren Macaristan’da sürdürecek olan takımımızın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre takımımız ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak. Takımımız ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.”

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