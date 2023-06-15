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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirecek.

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

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Trabzon'da 30 Haziran'da toplanacak , 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek Kranj kentinde kampa girecek.

Geçen sezon başında 1. etap kamp çalışmalarını yaptığı Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'ni tercih eden Karadeniz ekibi, 26 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

Trabzonspor, kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak.

Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.

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