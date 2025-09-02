Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı'yı geride bıraktı

Trabzonspor’dan, bonuslar da dahil olmak üzere toplam 36 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig’in en pahalı yerli transferi ünvanını elde etti.



29 yaşındaki kaleci, bu rakamla Süper Lig’de ve Trabzonspor'da transfer rekoru da kırdı.



YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLARDA YENİ REKOR



Milli eldiven, bonuslar da dahil edildiğinde 36 milyon euro ile Fenerbahçe’den Brighton’a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’i geride bırakarak, hem yurt içi hem de yurt dışı transferlerde Süper Lig tarihinin en pahalı satışı oldu.



Ayrıca Süper Lig takımları arasındaki en yüksek bonservisli yerli transfer olarak da kayıtlara geçti.



TRABZONSPOR’UN KASASINA REKOR GELİR



Trabzonspor, bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etti. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Çakır daha önceki kulüp rekorunu ikiye katladı.

Bugüne kadar Yusuf Yazıcı’nın 18.5 milyon euroya Lille’e transferi Trabzonspor tarihindeki en pahalı satıştı.

Karadeniz temsilcisi, daha önce Ahmetcan Kaplan’ı 9.5 milyon euroya Ajax’a, Gökdeniz Karadeniz’i 8.7 milyon euroya Rubin Kazan’a ve Fatih Tekke’yi 7.5 milyon euroya Zenit’e göndermişti