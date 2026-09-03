Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu netleşti
03.09.2026 22:56
Trabzonsporlu futbolcuların Başakşehir maçı sonrası sevinci.
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.
Trabzonspor, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
Bordo-mavililerin turnuvada mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Kulübün UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.