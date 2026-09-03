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Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu netleşti

03.09.2026 22:56

Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu netleşti
Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu futbolcuların Başakşehir maçı sonrası sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

 

Bordo-mavililerin turnuvada mücadele edecek kadrosu belli oldu.

 

Kulübün UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

 

Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

 

Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral

 

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

 

Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.

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