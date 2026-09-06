Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği. Muhtemel 11'ler
06.09.2026 16:31
Son iki resmi maçında mağlup olan Fatih Tekke'siz Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşılaşacak.
Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.
Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.
Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi. Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Ousmane, Oğulcan, Franco, Traore, Tiago, Koita.