Trabzonspor'un net borcu açıklandı. 2 milyar 9 milyon TL

Trabzonspor Kulübünün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2,9 milyar lira olduğu bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 6,7 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar toplamı, kamulaştırma gelirlerimizden Trabzonspor Kulübü uhdesinde olan Sportif AŞ konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar lira tutarındaki alacağımız ve 1,8 milyar lira tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı oluşturmayacak işlemler netleştirildiğinde, kulübümüzün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcu 2,9 milyar lira olduğu görülecektir."

Kulübün kamulaştırma alacağı olan 4,9 milyar liranın toplam borçtan düşürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte rapor tarihimiz itibarıyla gerçekleşmiş olan bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.