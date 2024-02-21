Trabzonspor'un Onuachu planı

Sezon başında 1,5 milyon euro karşılığında Southampton'dan Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olan Paul Onuachu için Karadeniz ekibi kararını verdi.

Fanatik'in haberine göre, bordo-mavililerin Paul Onuachu'nun bonservisini almak istediği öne sürüldü.

Nijeryalı santrfor, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Genk'ten Southampton'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibin rakamları yükseltmesi durumunda Trabzonspor'un yeni bir kiralama teklifinde bulunacağı da kaydedildi.

İngiltere Championship'ten Premier Lig'e çıkmaya çalışan Southampton, bu hedefine ulaştığı takdirde Onuachu'yu kadroda tutabilir.

Ancak Championship'te kalması durumunda 29 yaşındaki golcünün alt ligde kariyerine devam etmek istemediği belirtildi.