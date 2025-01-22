Trabzonspor’un prensipte anlaştığı Danylo Sikan, Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ukraynalı forvet oyuncusu Danylo Sikan, Trabzon’a geldi.



Trabzon Havalimanı iç hatlar geliş salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, Trabzonspor’un büyük bir takım olduğunu ve hedefleri doğrultusunda bordo-mavili kulübü tercih ettiğini söyledi.



“ORJİNAL MEVKİM SANTRFOR”



Hangi mevkide oynayacağı yönündeki soruya Sikan, “Hocamızla konuşacağız, hocamızın beni hangi pozisyonda kullanacağı hakkında tabi ki konuşacağız. Ancak orijinal pozisyon olarak soracak olursanız eğer santrfor pozisyonu oyuncusuyum. Ben de o pozisyonlarda hocamızın uygun göreceği yerlerde oynayacağım” diye cevap verdi.



“TRABZONSPOR'U BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİM”



Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor’u tercih etmesine ilişkin de, “Trabzonspor büyük bir kulüp, büyük hedefleri olan büyük bir camia. Dolayısıyla benim kendi kişisel futbol gelişimim, kendi kariyerim ve geleceğim adına da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının da ne derecede büyük taraftarlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden Trabzonspor’u tercih ettim” ifadelerini kullandı.



“BATAGOV BANA ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ”



Bordo-mavili kulübün bir diğer Ukraynalı oyuncusu Arseniy Batagov ile transfer sürecinde görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine de Sikan, şunları söyledi;



“Tabii ki kendisiyle konuştum. O da bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük bir kulüp olduğunu ve çok büyük hedefleri olan bir camia olduğunu söyledi. Zaten benim de aradığım şeylerden bir tanesi de buydu. Hep ofansif, öne doğru oynamak isteyen bir kulüp olduğunu ve çok büyük kupalar kazanmak istediğini söyledi. Benim de zaten hedeflerim olan şeylerden bir tanesiydi.”



Forma numarası olarak 14 numarayı kullanmayı düşündüğünü söyleyen genç oyuncu, Trabzon’a yerleştikten sonra ailesinin de yanına geleceğini belirtti. Sikan, “Ailem Ukrayna’da benimle beraber yaşıyorlar. Ama ben buraya yerleştikten sonra belki onlar da benimle beraber yaşayacaklardır” dedi.



Bordo-mavili kulübün gündeminde olan bir başka Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’a ilişkin soruya ise Sikan, “Zamanla belki de göreceğiz, belki Zubkov da gelecek” diye yanıt verdi.



Trabzonspor’un golcü oyuncusu Simon Banza’nın iyi bir santrfor oyuncusu olduğunu düşündüğünü belirten futbolcu, “Benim gelişimim adına da iyi bir örnek olacak. Beraber oynamak güzel olacak onunla. Santrfor konusu, eğer 2-3 tane iyi oyuncunuz varsa bu da kulüp için çok olumlu bir adım demektir, ben de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“TÜRK FUTBOLU ÇOK İYİ BİR GELİŞİM GEÇİRİYOR”



Türk futbolunun iyi bir gelişim geçirdiğini söyleyen Sikan, “Çok olumlu adımlar atıldığını düşünüyorum. Birçok büyük ve önemli kulüp var. Bunların arasında birçok kulübü sayabiliriz, bu kulüpler gerçekten büyük kulüpler. Burada futbol, hayatın bir parçası. Dolayısıyla ben Türk futbolu hakkında çok olumlu şeyler düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Öte yandan Trabzonspor’un, golcü oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.