Trabzonspor'un rakiplerini yakından tanıyalım (Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne H Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, Fransa'nın Monaco ve Macaristan'ın Ferencvaros takımlarıyla eşleşti. Borda mavililerin rakiplerini yakından tanıyalım....

KIZILYILDIZ



Kızılyıldız Şampiyonlar ligi Play Off'unda İsrail'in Makkabi Hayfa takımına elenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.



55 milyon euroluk kulüp değeri olan Kızılyıldız'ın en pahalı futbolcusu 10 milyon euro bonservis değeri olan Mirko Ivanic.



Kızılyıldız'ın diğer önemli oyuncuları Aleksandar Dragovic, Aleksandar Katai, Strahinja Erakovic ve Aleksandar Pesic.

MONACO



Monaco Şampiyonlar ligi Play Off'unda Fransa'nın Monaco takımına elenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.



363 milyon euro değerindeki Monaco'nun en pahalı futbolcusu stoper mevkiinde oynayan 30 milyon euro bonservis değeri olan Benoît Badiashile.



Monaco'nun diğer önemli oyuncuları Mohamed Camara, Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin, Kevin Volland, Caio Henrique, Sofiane Diop, Youssouf Fofana ve Vanderson.



FERENCVAROS



Ferencvaros Şampiyonlar Ligi'de Karabağ'a elenip Avrupa Ligi Play Off turunda Sshamrock Rovers'ı eleyip Avrupa Ligi'ne kaldı.



40 milyon euro değerindeki Ferencvaros'un en pahalı futbolcusu orta sahada oynayan 3,5 milyon euro değerindeki Aïssa Laïdouni.