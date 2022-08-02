NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka'nın Kopenhag ekibi oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.08.2022 - 13:43

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

İlişkili Haber

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

, UEFA play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.

DİĞER EŞLEŞMELER

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...