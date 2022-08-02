Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.



Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.



Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.

DİĞER EŞLEŞMELER

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Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

