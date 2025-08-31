Trabzonspor'un serisi, Samsunspor maçıyla bitti: 88'de gelen gol ve beraberlik

Ev sahibi ekibin golünü 16. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Samsunspor'un beraberlik sayısı ise 88. dakikada Marius'tan geldi. Bu skorun ardından ilk kez puan kaybeden Trabzonspor, 10 puanla 2. sırada yer aldı. İki maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 1 maçı eksik olan Samsunspor ise 7 puanla 6. sırada yer aldı. Trabzonspor, milli ara sonrası 5. haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

TEKKE'DEN DEĞİŞİKLİK YOK



Trabzonspor, geçen hafta kendi evinde 1-0 galip geldiği Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ini yine sahaya sürdü.



Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ile cezalı olan Christ Oulai ile genç kaleci Onuralp Çevikkan, maç kadrosunda yer almadı.



Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan ancak hafta içinde antrenmanlara katılan Tim Jabol Folcarelli ise 11'deki yerini aldı.



Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin takımdan ayrılması nedeniyle Boran Başkan ve Cihan Çanak, maç kadrosunda kendilerine yer buldu.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşmanın biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park'ı doldurdu.



Konuk takım taraftarları da bulundukları tribünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.



16. dakikada Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içerisinde Onuachu, uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



20. dakikada Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.



29. dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafayla uzaklaştırdı.



37. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.



44. dakikada Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.



49. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasında, ceza alanı içinde Musaba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağıyla müdahale ettiği top az farkla üstten kornere gitti.



53. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasında Moundilmadji, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun vuruşunda Uğurcan rakibine gol izni vermedi.



55. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda top az farkla auta gitti.



62. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Onuachu, karşı karşıya kaldığı Okan Kocuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu Video Yardımcı Hakem uygulamasının uyarısıyla izleyen Kayatepe, penaltı kararını iptal etti.



89. dakikada Samsunspor, geliştirdiği organize atakla eşitliği sağladı. Son olarak sağ taraftan Musaba'nın pasında altıpas içinde Moundilmadji, yatarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

