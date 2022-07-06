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Trabzonspor'un Slovenya kampı

Bordo-mavililer, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 13:34

Trabzonspor'un Slovenya kampı

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, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde, kamp yapılan Elegance Otel'in yakınındaki sahada günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kondisyona yönelik antrenmana tedavileri yapılan Stefano Denswil, Serkan Asan, Kerem Şen ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenmanın sonunda sağ ayak topuğunda ağrı hisseden Edin Visca, bir süre tedavisi yapıldıktan sonra sahadan ayrıldı.

AVCI, BASIN MENSUPLARIYLA SOHBET ETTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Edin Visca röportajını haberleştiren basın mensuplarının yanına gelen Avcı, "Hep siz bizim çalışmalarımızı izliyorsunuz, biraz da ben sizin çalışmalarınızı izleyeyim." dedikten sonra Bosna Hersekli oyuncunun o dönemde görev yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer sürecini anlattı.

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