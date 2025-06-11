Trabzonspor'un transfer listesindeki futbolcular

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavili kulüpte bir yandan ayrılacak oyuncularla ilgili görüşmeler devam ederken bir yandan da gelecek oyuncularla ilgili araştırmalar devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde transfer listesine giren isimler arasında Joe Aribo, Vaclav Cerny, Jose Copete ve Javi Puado öne çıkıyor.



JOE ARİBO İÇİN TEMASA GEÇİLDİ



İngiltere merkezli The Scottish Sun gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, Southampton forması giyen orta saha oyuncusu Joe Aribo’nun transferi için ilk görüşmeleri yaptı. Haberde Southampton’ın oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve Trabzonspor’un kısa süre içinde resmi teklifte bulunabileceği belirtildi.



VECLAV CERNY GÜNDEMDE



Çek basınına göre Wolfsburg forması giyen kanat oyuncusu Vaclav Cerny için Trabzonspor’un yaklaşık 9 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi ayırdığı iddia edildi. Tekke’nin özellikle hücum hattında rekabeti artırmak için Çerný’yi istediği öne sürüldü.



JOSE COPETE VE JAVİ PUADO DA LİSTEDE



İspanyol basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Mallorca’nın savunma oyuncusu José Copete için 2 ila 4 milyon Euro arası bir teklif hazırlığında. Ayrıca, Espanyol’un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Javi Puado’nun da transfer listesinde olduğu ve Sevilla ile Atletico Madrid’in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.



DİĞER GELİŞMELER



Öte yandan transfermarkt ve uluslararası basında yer alan haberlerde Trabzonspor’un Rangers’tan tanınan isimler John Lundstram ve Borna Barisic ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Bordo-mavililerin transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.



Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer operasyonunu kısa süre içinde tamamlayarak yeni isimleri Haziran ayı sonu kampa yetiştirmesi bekleniyor.